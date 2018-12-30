النعيمي: صدارة خورفكان قبل التوقف تعطي اللاعبين دافعاً معنوياً كبيراً

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

وصف رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان عبدالعزيز النعيمي، تصدر فريقه لترتيب فرق دوري الدرجة الأولى بالمستحق اداءً ونتائج، وذلك بعد الفوز الذي حققه على الحمرية بهدفين مقابل هدف واحد اول من أمس، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الهواة، بعد أن وصل للنقطة 15، متفوقاً على أقرب منافسيه حتا والحمرية والعروبة وحتا، ولكل منهم 13 نقطة.

وقال إن الصدارة تمنح اللاعبين دافعا معنويا كبيرا. وأشار إلى أنهم يتطلعون لاستمرارها حتى نهاية الموسم ونيل بطاقة الصعود للعب في دوري الخليج العربي.

وقال النعيمي لـ«الإمارات اليوم»: «استحق فريقنا الوجود في الصدارة بشكل مبكر لولا الخسارة غير المتوقعة التي تعرض لها أمام العروبة في الجولة قبل الماضية، وهي الوحيدة للفريق في الموسم الحالي، ونتطلع الى أن تكون الوحيدة». وأضاف: «سعداء جداً لأن يتربع الفريق قمة الدوري منفرداً عن بقية الأندية، قبل التوقف الإجباري بسبب بطولة آسيا لكون ذلك سيعطي اللاعبين دافعاً معنوياً مميزاً، يمكنهم من التقاط الأنفاس بشكل مريح، ونحن نتقدم لهم بالشكر والثناء على ما قدموه من بداية الموسم ولحد الآن». وفي ما اذا ستكون هنالك انتدابات جديدة في جانب اللاعبين المواطنين أو الأجانب، أكد النعيمي أن اللجنة الفنية ستجتمع مع المدرب العراقي عبدالوهاب عبدالقادر لتستمع لطلباته المقبلة ورؤيته الفنية في تعزيز نتائج الفريق. وأضاف: نحن بدورنا سنعمل على توفير كل عناصر النجاح. منوهاً بأن الفريق الأول سيحظى بإجازة قصيرة قبل ان يستأنف تدريباته المعتادة، التي ستشمل اقامة معسكر تدريبي، لم يوضح أين سيكون داخلياً او خارجياً، وختم: «كل الشكر لجميع اللاعبين والإداريين والمدربين لما قدموه من عطاء، والشكر يمتد للجمهور للثقة العالية التي وضعها بالفريق، متمنياً ان تستمر لنهاية الموسم».

ويقدم خورفكان موسما مميزاً حتى الآن في دوري الهواة، وقدم نفسه بقوة كأحد أبرز الفرق المتصارعة على بطاقات الصعود إلى الأضواء، والتي يراهن عليها النادي بشدة، خاصة بعد تغيير الجهاز الفني.

خورفكان أنهى 6 جولات في دوري الهواة متصدراً بـ15 نقطة، وبفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه الحمرية والعروبة وحتا.