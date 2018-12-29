الوحدة يجهز المنتخب الصيني لمواجهة قيرغيزستان

المصدر: إبراهيم الديب – أبوظبي

يخوض المنتخب الصيني مباراة ودية مع فريق الوحدة يوم 2 يناير المقبل على استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي ، استعدادا لمباراته مع منتخب قيرغيزستان في افتتاح منافسات المجموعة الثالثة لبطولة كأس الأمم الآسيوية السابعة عشرة يوم 7 ينايرعلى استاد خليفة بمدينة العين.

ويلعب المنتخب الصيني في المجموعة الثالثة التي تضم معه منتخبات كوريا الجنوبية والفلبين وقرغيزستان.

وكانت بعثة المنتخب الصيني قد وصلت إلى البلاد اليوم السبت بقيادة المدرب الإيطالي مارتشيلو ليبي للمشاركة في كأس آسيا 2019 والتي تنطلق منافساتها يوم السبت المقبل 5 يناير بمشاركة 24 منتخبا وتستمر حتى الأول من فبراير المقبل. وخاض المنتخب الصيني عدة مباريات ودية قبل وصوله إلى الإمارات ، حيث خسر أمام العراق بهدفين لهدف ، ثم تعادل مع الأردن 1 / 1.