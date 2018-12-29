فوز العربي ودبا الحصن في دوري " الاولى"

المصدر: محمد فاضل – ام القيوين

فاز العربي على التعاون بثلاثة اهداف مقابل هدفين في المباراة التي اقيمت مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة لدوري الدرجة الاولى، حيث سجل للعربي، لاعب التعاون راشد لاهي بمرماه في الدقيقة 27، وعيسى المرزوقي في الدقيقة 34، والايفواري ابراهيما دياكيتي في الدقيقة 59، بينما سجل للتعاون البرازيلي اباراسيدو في الدقيقة 44، والسنغالي جوبوبا ديموندي في الدقيقة 61، ليصبح رصيد العربي 6 نقاط بالمركز السابع، ويبقى رصيد التعاون 4 نقاط في المركز ماقبل الاخير.

وفاز دبا الحصن على مصفوت بهدف نظيف سجله البرازيلي فينيكيوس في الدقيقة 90+3، وهو اول فوز لدبا الحصن في دوري الدرجة، ليصبح رصيده 6 نقاط في المركز السادس، ويبقى مصفوت في المركز الاخير برصيد نقطة واحدة.