300 متسابق في سباق مجلس الشارقة للجري

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

نظم مجلس الشارقة الرياضي بالتعاون مع القدرة للخدمات الرياضية النسخة الثانية من سباق الجري، صباح أمس، في المدينة الجامعية بالشارقة، وشهد مشاركة 300 متسابق يمثلون 42 جنسية مختلفة، ومن مختلف الفئات السنية.

وتنافس المشاركون في سباقات 10 كلم، و5 كلم، و2.5 كلم، كما شملت المنافسة فئات رئيسة لكل مسافة، هي: الفئة المفتوحة رجالاً وسيدات، وفئة الإماراتيين رجالاً وسيدات، بالإضافة إلى بقية الفئات الفرعية حسب الفئات العمرية في كل مسافة.

وفاز بسباق 10 كلم العداء المغربي راشد دروع، وحل الفرنسي جيان هرمبور ثانياً، وثالثاً الإنجليزي كريس ماكان.

كما تم تكريم بقية الفائزين في فئات السباق في المجموع العام والفئات العمرية للرجال والسيدات وسط أجواء احتفالية رياضية.

وقال أمين عام مجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال الحزامي، في تصريحات صحافية: «السباق ضمن الفعاليات المميزة التي تندرج ضمن أهداف المجلس الاستراتيجية، وتأكيداً على أهمية ممارسة الرياضة وتنويع الأنشطة الرياضية في إمارة الشارقة، لتتناسب مع جميع فئات المجتمع، علاوةً على الترويج السياحي للإمارة التي تزخر بالمناطق الجميلة التي تجذب الرياضيين».