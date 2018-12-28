لاعب العين السابق يعلن إفلاسه

المصدر: أحمد طارق-دبي

ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن اللاعب الغاني الدولي السابق أسامواه جيان يملك 600 جنيه إسترليني فقط في حسابه البنكي في تركيا في الوقت الحالي.



وأوضحت أن لاعب العين السابق الذي يلعب حالياً لفريق قيصري سبور التركي، لا يتلقى أجراً من ناديه الحالي، وعندما سئل عما إذا كان يملك حسابات بنكية في بلدان أخرى أجاب: "لا أملك إلا هذا المال الذي ترونه في الحساب، لا يوجد شيء آخر معي".



وغادر جيان، سندرلاند الإنجليزي عام 2012، ولعب للعين الإماراتي وكان يحصل على أجر مرتفع، كما انتقل للصين وكان من بين أعلى اللاعبين أجرًا في العالم.



وتقول مصادر للصحيفة مقربة من عائلته إنه لم يتحدث مع زوجته وأطفاله الـ 3 منذ أغسطس الماضي، وهذا ما يجعلهم يشعرون بالقلق عليه.



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