النصر يسعى لرد دين الكأس إلى الوصل

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

يسعى فريقا النصر والوصل إلى الفوز اليوم والصعود إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي في محاولة لإنقاذ الموسم بلقب محلي بعدما ابتعد الفريقان عن المنافسة في لقب دوري الخليج العربي، وذلك عندما يتقابلان في ربع النهائي الساعة 7:30 مساءً على استاد مكتوم بن راشد بنادي شباب الأهلي في ختام دور الثمانية.

ويسعى العميد لرد دين الموسم الماضي للوصل، والذي أخرجه من المسابقة في هذا الدور نفسه بعد الفوز عليه 3-2، لكن كان ذلك بنظام الذهاب والإياب، بخلاف هذا الموسم حيث المباراة من مرحلة واحدة. وفي الموسم الحالي فاز النصر في الدور الأول لدوري الخليج العربي 3-1. وسيفتقد الوصل جهود علي سالمين وخميس إسماعيل، بينما يغيب عن النصر خليفة مبارك ومحمود خميس الموقوف، ومحمد عايض، للإصابة. ولا توجد أية غيابات على مستوى الأجانب في الفريقين، خصوصاً بعد شفاء هداف النصر الاسباني نيغريدو. وقال مدرب النصر، البرازيلي كايو زاناردي: «طموحنا هو الفوز وحجز بطاقة التأهل». وأضاف: «فخور بالعمل مع هذه المجموعة الرائعة من اللاعبين، وأتمنى أن نُحقق الفوز لتكون خير ختام للمهمة التي كُلفت بها».

وأكد مدرب الوصل، حسن العبدولي، إن مواجهة النصر لها حسابات مختلفة. وأوضح في مؤتمر صحافي: « الفوز في (الديربي) أفضل طريقة لدخول فترة التوقف».

في جانب آخر ذكرت صحيفة «فاناتيك» الرومانية، أن الوصل تقدم بعرض رسمي للمدرب الروماني لورينت ريجيكامب، لتولي تدريب الفريق مقابل 3.5 ملايين يورو، وبعقد لموسمين. وكان ريجيكامب قد أقيل من تدريب الوحدة في نوفمبر الماضي، وحل مكانه الهولندي تين كات.

الوصل تأهل الموسم الماضي على حساب النصر في ربع نهائي الكأس بنتيجة الذهاب والإياب 3-2.