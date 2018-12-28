أحمد عبدالله يسعد شباب الأهلي ويقوده لنصف نهائي الكأس

المصدر: أحمد طارق - دبي

أحرز البديل أحمد عبدالله، هدفين في الوقت القاتل ليقود شباب الأهلي للفوز على الجزيرة بأربعة أهداف مقابل هدفين، أمس، على استاد مكتوم بن راشد، ويتأهل شباب الأهلي إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي لمواجهة الفائز من مباراة النصر والوصل التي تقام اليوم.

وأنهى أحمد عبدالله بهذا الفوز عقدة لازمت مدرب شباب الأهلي أروابارينا، الذي لم يفز من قبل على الجزيرة حين كان مدربا للوصل في خمس مباريات.

وقدم الفريقان مباراة مثيرة، بعدما تقدم الجزيرة بهدف مبكر، ورد شباب الأهلي بهدفين في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، قبل أن يعود (فخر أبوظبي) في النتيجة بإضافة الهدف الثاني، بينما حسم البديل أحمد عبدالله اللقاء بهدفين في الوقت بدل الضائع، ليمنح شباب الأهلي فوزاً مثيراً، في الوقت الذي قام فيه الحكم سلطان عبدالرزاق بطرد 4 لاعبين، بواقع 3 من الجزيرة هم الكاميروني سياني ومحمد فوزي وسالم راشد، بينما طرد عبدالله النقبي من شباب الأهلي.

جاءت البداية سريعة من الجزيرة، الذي أحرز الهدف الأول بعد مرور دقيقتين من أول هجمة في اللقاء، قادها الغاني أسانتي، الذي لعب كرة عرضية، وحولها مدافع شباب الأهلي سالمين خميس، بالخطأ في مرماه. وارتفعت الإثارة وتلقى (فخر أبوظبي) صدمة قوية، بعدما خرج الكاميروني سياني بالبطاقة الحمراء، بعد تدخله بعنف على لاعب شباب الأهلي، سعود عبدالرزاق (12)، ورغم النقص العددي لم يستفد صاحب الأرض من تراجع الجزيرة إلى الدفاع، إذ غابت الخطورة على مرمى الحارس عبدالرحمن العامري، وكانت أخطر فرصة من هجمة وصلت إلى عبدالعزيز هيكل الذي انفرد بالمرمى، ولكن سالم راشد أنقذ الكرة وأخرجها إلى ركلة ركنية (22). في المقابل، نشط شباب الأهلي في آخر خمس دقائق من الشوط الأول، وتمكن الإكوادوري أيوفي من قلب الطاولة على الجزيرة، بإحرازه هدفين في خمس دقائق، عندما لعب الأرجنتيني ماورو دياز ركلة ركنية، ارتقى لها أيوفي وحولها برأسه في المرمى (40)، وبالطريقة نفسها أضاف لاعب شباب الأهلي الثاني، من كرة عرضية لعبها عبدالعزيز هيكل، وحولها أيوفي برأسه في المرمى (45). وفي الشوط الثاني تحسن أداء الجزيرة، بعدما أجرى المدرب الهولندي هيرتوغ تبديلين بنزول يعقوب الحوسني وعبدالله رمضان بدلاً من عيسى العتيبة وزايد الأميري، وأسهم الضغط الجزراوي في إحراز الهدف الثاني عن طريق ناصر برازيت.

وفي الوقت الذي كانت المباراة تتجه فيه إلى الوقت الإضافي، أحرز أحمد عبدالله هدفين، لتنتهي يتأهل شباب الأهلي.

- حكم المباراة أخرج 4

بطاقات حمراء بواقع

ثلاثة للجزيرة وبطاقة

لشباب الأهلي.