الحوسني: التعامل بين اتحاد الكرة والرابطة الجديدة بعيد عن الأسلوب الفردي

المصدر: منصور السندي - دبي

أكّد المدير التنفيذي للجنة دوري المحترفين لكرة القدم، وليد الحوسني، أن «التعامل بين اتحاد الكرة والرابطة الجديدة سيكون بنظام مؤسسي بعيداً عن الأسلوب الفردي أو الشخصي، وذلك من منطلق مصلحة كرة الإمارات»، مشدداً على قوة العلاقة التي تربط اتحاد الكرة ولجنة المحترفين.

جاء ذلك بعد الاجتماع التأسيسي الأول لإشهار رابطة دوري المحترفين، الذي عقد أمس في دبي، تمهيداً لرفعه إلى الهيئة العامة للرياضة خلال أسبوعين، لاعتماده رسمياً والعمل به، فضلاً عن اعتماد الشعار والمسمى الجديد الذي تم الاتفاق عليه، وهو «رابطة المحترفين الإماراتية»، فيما نصت مسودة النظام الأساسي للكيان الجديد على أن يتكون مجلس الإدارة للرابطة، بعد إعلان إشهارها، من سبعة أعضاء، منهم خمسة بالانتخاب، هم: الرئيس ونائب الرئيس، وثلاثة أعضاء، فيما يتم اختيار العضوين الآخرين بالانتخاب، على أن يكونا من أصحاب التخصصات، ولهما حق التصويت.

وقال الحوسني، في تصريحات صحافية: «عهد الاحتراف مرّت عليه 10 سنوات، وباتت هناك خبرة في التعامل بين الجانبين، وتنظيم كل ما يتعلق ببطولات المحترفين وفق اللوائح، وهذه الخبرات كافية لتفادي ما حدث سابقاً من سلبيات تجربة الاستقلالية التي كانت عليها الرابطة قديماً في بداية التأسيس».

وأضاف الحوسني أن «اللجنة اطّلعت على تجارب العديد من الدول المتطورة على صعيد نظام روابط المحترفين، وتمت الاستعانة ببعض الجوانب الإيجابية لديها في وضع النظام الأساسي لرابطة المحترفين الإماراتية». من جهته، أكد مستشار تطوير الأعمال في لجنة دوري المحترفين، الدكتور خالد محمد، أن «الأمور المالية والإدارية والتسويق التجاري والاستثمار ستكون تابعة للكيان الجديد، فيما ستكون الأمور الخاصة باللجان القضائية والحكام وتسجيل وأوضاع اللاعبين تابعة لاتحاد الكرة»، مشيراً إلى أن الجمعية العمومية هي التي تمثل المظلة للرابطة. وتطرّق خالد محمد إلى وضع رئيس الرابطة بصفته نائباً لرئيس اتحاد الكرة، كما هو متبع في النظام الحالي لمجلس إدارة اتحاد الكرة، وقال: «هذا الموضوع ستتم مناقشته مع الاتحاد، بعد الاستقرار على اللائحة الانتخابية الجديدة لاتحاد الكرة خلال الانتخابات المقبلة في 2020». وأضاف «إشهار الرابطة الجديدة سيتبعه استمرار التشكيل نفسه لمجلس إدارة لجنة دوري المحترفين، التي ستتولى إدارة الرابطة كمرحلة انتقالية حتى انتخابات 2020، لتقام بنهاية الدورة الحالية للمجلس بالتزامن مع انتخابات اتحاد الكرة». وتابع «ستتولى الرابطة الجديدة تنظيم كل المسابقات الحالية، ولها حرية تقييمها وإلغاء أو إضافة أيّ منها، وإصدار اللوائح والتشريعات الخاصة بها والمنظمة لتلك المنافسات».