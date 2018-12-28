3 قمم من «الدرجة الأولى» اليوم

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

يستضيف فريق خورفكان نظيره الحمرية عند الساعة 19:20 من مساء اليوم، على استاد صقر بن محمد القاسمي بمدينة خورفكان، في أبرز مباريات الجولة السادسة من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، التي تشهد أيضاً مواجهتين قويتين بين مسافي والعروبة، والذيد وحتا في الساعة 16:50.

وتعتبر المباريات الثلاث، اليوم، اختباراً مهماً للأندية التي تتنافس على الصعود واللعب في الموسم المقبل لدوري الخليج العربي، قبل أن تتوقف المسابقة لمدة 40 يوماً، بمناسبة استضافة الدولة منافسات بطولة أمم آسيا التي ستنطلق في الخامس من يناير العام المقبل.

ويتصدر فريقا الحمرية والعروبة ترتيب الفرق برصيد 13 نقطة لكل منهما، يليهما خورفكان 12 نقطة، ثم حتا 10 نقاط، ومسافي سبع نقاط، والذيد والتعاون ولكل منهما أربع نقاط، ودبا الحصن والعربي ولكل منهما ثلاث نقاط، ومصفوت بالمركز الأخير بنقطة واحدة.

وتبرز إلى الواجهة قمة خورفكان والحمرية، كون الفريقين من المرشحين الأبرز لخطف بطاقتي التأهل، وتعد نتيجة الفوز بنقاطها الثلاث فرصة ثمينة لتعزيز الحظوظ بشكل مبكر.

ونجح الفريقان في الفوز بمباراتهما في الجولة الماضية، حيث تغلب خورفكان على مسافي بهدف نظيف سجله نواف الحمادي، بينما فاز الحمرية على الذيد بهدف نظيف أيضاً سجله علي يعقوب.

وفي الجولة نفسها، تعتبر مباراة مسافي والعروبة قمة ثانية، وتتميز بأهمية كبيرة، خصوصاً بالنسبة إلى العروبة الطامح إلى الصعود بعد بداية جيدة، لكنه يدرك أن اللعب في ملعب مسافي ليس سهلاً، وأن على مهاجمه المغربي ياسين الصالحي والبرازيلي بيريرا ومن خلفهما سالم الشهياري أن يفعلوا الكثير من أجل تسجيل أهداف الفوز في شباك فريق يمتاز بالقوة الدفاعية المميزة.

وفي ثالث قمم الجولة، يبحث حتا عن استعادة الفوز بعد عودة محترفه البرازيلي جيلمار للعب بعد انتهاء عقوبة الإيقاف، فيما يريد الذيد تحقيق الفوز لتأكيد مكانته بأنه فريق لم يستحق الخسارة المفاجئة في الوقت بدل الضائع للمباراة الماضية أمام الحمرية، ولتعزيز حظوظه قبل التوقف الإجباري.