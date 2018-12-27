انطلاق دوري منتخبات المناطق في اتحاد الكرة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

انطلقت في مقر اتحاد الكرة بدبي، أول من أمس، منافسات دوري منتخبات المناطق، الذي ينظمه اتحاد كرة القدم تحت إشراف إدارة الشؤون الفنية والمنتخبات بمشاركة خمسة منتخبات، هي: (أبوظبي، دبي، الشارقة، رأس الخيمة، والفجيرة)، وتتوزع هذه المنتخبات على فئتين عمريتين: مواليد 2005 و2006، ويشرف على تدريب هذه المنتخبات سبعة مدربين مواطنين، كلفتهم إدارة المنتخبات والشؤون الفنية بالإشراف الفني على هذه المنتخبات.

ولعبت مباراتان ضمن الفئة العمرية مواليد 2005، جمعت الأولى أبوظبي ودبي، وانتهت لصالح منتخب أبوظبي بخمسة أهداف مقابل هدف لأبوظبي، فيما انتهت المباراة الثانية بفوز الشارقة على الفجيرة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، على أن يلعب منتخب رأس الخيمة في الجولة القادمة.

وقال مدير تطوير مراكز التدريب في اتحاد الكرة، راشد عامر البدواوي، إن فكرة إقامة دوري منتخبات المناطق، ضمن الفئات العمرية الصغيرة، نابعة من توجه اتحاد الكرة لاكتشاف المواهب الكروية الواعدة وصقلها ورعايتها والاهتمام بها، وتصعيد هذه المواهب الواعدة إلى المنتخبات الوطنية العمرية، كما حدث في المواسم الماضية، حيث تم رفد المنتخبات الوطنية بالعديد من المواهب، التي أصبح لها مستقبل مهم، وحجزت مكانها في المنتخبات.

وأضاف البدواوي أن «الاتحاد يكلف المدربين المواطنين بالإشراف على هذه المراكز التدريبية أو المنتخبات لصقل قدراتهم وتطويرها، والاستفادة منهم في المنتخبات العمرية مستقبلاً»، موضحاً أن مواعيد المباريات لدوري منتخبات المناطق، يتم تحديدها بما لا يتعارض مع مواعيد مباريات دوري المراحل العمرية».

وأشاد مدير تطوير مراكز التدريب بمتابعة أولياء الأمور واهتمامهم بأبنائهم، من خلال وجودهم خلال المباريات والحصص التدريبية، وحرصهم على التواصل مع اتحاد الكرة والمدربين، للارتقاء بمستوى أبنائهم، وتعزيز النقاط الإيجابية لديهم، وتلافي السلبيات.