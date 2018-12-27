الوصل ينفي الاستغناء عن أي لاعب أجنبي

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكد مشرف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل، حميد يوسف، عدم صحة الأنباء التي تردّدت في وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن موافقة «الإمبراطور» على إجراء صفقة تبادلية لأي لاعب من اللاعبين الأجانب، حسب ما ذكر النادي على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وأوضح يوسف أنه «لا توجد نية لدى النادي للتفريط في أي لاعب أجنبي، سواء لفريق محلي أو أجنبي»، لافتاً إلى أن جميع اللاعبين هم ركائز أساسية في الفريق، مشدداً على أن هذه الشائعات عارية تماماً من الصحة، وغرضها التشويش على الفريق خلال هذه المرحلة المهمة، متمنياً من الجمهور الوصلاوي أن يدعم ويساند النادي، وألا يلتفت لمثل هذه الشائعات المغرضة.