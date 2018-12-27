إلزام نادي الجزيرة بدفع 627 ألف درهم لبشير سعيد

المصدر: منصور السندي - دبي

قرّرت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة خلال اجتماعها أول من أمس، بمقر الاتحاد في دبي، إلزام نادي الجزيرة بدفع 627 ألف درهم للاعبه السابق بشير سعيد، عبارة عن مستحقات مالية مترتبة على النادي، في اعقاب شكوى سابقة كان تقدم بها بشير سعيد في هذا الخصوص.

وأكد عضو اللجنة، المتحدث الرسمي حمدان رشود الزيودي، في تصريحات صحافية، أن اللجنة قامت بمخاطبة نادي الجزيرة بضرورة تسليم اللجنة شيكاً بالمبلغ المترتب عليه للاعب قبل جلستها المقررة الأربعاء المقبل.

وكشف أنه بخصوص قضية وكيل أحد اللاعبين مع نادي الجزيرة، فقد قامت اللجنة بارسال الملف الخاص بهذه القضية إلى لجنة الاستنئاف، متضمناً قرار اللجنة في هذا الأمر، وكل الأمور المتعلقة بالقضية.

وأشار الزيودي إلى أن اللجنة عاقبت جمهور نادي الحمرية بتوجيه لفت نظر الى النادي، لقيامه بسب حكم مباراة الفريق أمام الذيد خلال مباراة الفريقين في دوري الدرجة الأولى، وغرمت كذلك نادي الذيد 12 الف درهم لحصول لاعبي الفريق على ثمانية إنذارات.