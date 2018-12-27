نادي النصر يوقف محمود خميس

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

قرّرت شركة كرة القدم بنادي النصر إيقاف لاعب الفريق الأول محمود خميس، لأجل غير مسمى، وذلك على خلفية استبعاده من معسكر المنتخب. ونشر الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، خبر إيقاف اللاعب حتى وصول التقرير النهائي من اتحاد الإمارات لكرة القدم عن أسباب استبعاد اللاعب. وكان مشرف المنتخب الدكتور حسن سهيل، قد أكد أول من أمس، أن عقوبة انضباطية وراء استبعاد اللاعب بسبب سوء السلوك.

يذكر أن الجهاز الفني للأبيض بقيادة زاكيروني، قرر استبعاد اللاعب وتعويضه بلاعب الشارقة الحسن صالح، بعد يوم واحد من وجود اسمه في القائمة النهائية.