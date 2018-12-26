15 ألف متسابق في «ماراثون زايد الخيري» بالإسماعيلية الجمعة

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

تعقد اللجنة العليا المنظمة لماراثون زايد الخيري في مصر، مؤتمراً صحافياً موسّعاً، مساء اليوم، بأحد فنادق القاهرة، للكشف عن التفاصيل الكاملة لتنظيم النسخة الخامسة للحدث الكبير، الذي يقام بناءً على توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للعام الخامس على التوالي، وتستضيفه هذا العام مدينة الإسماعيلية المصرية، صباح بعد غدٍ، بمشاركة 15 ألف متسابق.

يحضر المؤتمر الصحافي العالمي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للماراثون، الفريق الركن «م» محمد هلال الكعبي، ووزير الشباب والرياضة المصري، الدكتور أشرف صبحي، وسفير الدولة في القاهرة، جمعة مبارك الجنيبي، إلى جانب فضيلة الشيخ الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مصر الخير، والمهندس حسام القباني، رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، وعدد من نجوم المجتمع والفن والثقافة، وعدد من سفراء الدول العربية والإفريقية، في ظل الاهتمام الكبير بإخراج الحدث في أفضل صورة.

ويصل إلى القاهرة اليوم الفريق الركن «م» محمد هلال الكعبي، لحضور المؤتمر الصحافي.