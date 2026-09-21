فيلم «البرانية» ينافس في «المخرجين الجدد» بمهرجان شيكاغو السينمائي

عقب عرضه العالمي الأول في الدورة الـ83 لمهرجان البندقية السينمائي الدولي، يستعد الفيلم المصري «البرّانية»، وهو أول عمل روائي طويل للمخرجة الهولندية - المصرية أشجان الهمص للمشاركة في مهرجان شيكاغو السينمائي الدولي الذي ينظم خلال الفترة من 14 - 25 أكتوبر المقبل، إذ ينافس في مسابقة «المخرجين الجدد».

يمثل هذا الاختيار انطلاقة للفيلم في أميركا الشمالية، إذ يقدم رؤية إخراجية مختلفة للحياة المصرية المعاصرة، مستبدلاً الميلودراما التقليدية بمعالجة بصرية لافتة تتسم بالرزانة والهدوء في استكشاف قضايا الاستقلالية الفردية والتقاليد الريفية. تتمحور قصة الفيلم حول أمل التي تعيش مع عائلتها في قرية البرانية، وتتزعزع حياتها أثناء حملها حين يُعرض عليهم بيع أرضهم. وبينما تتسلل الشكوك إلى أفراد الأسرة، تجد أمل نفسها ممزقة بين حياتها التي اعتادتها وإغراء حياة المدينة التي تبدو أقرب مما تتخيل.

وسعياً للحفاظ على هذه الأصالة المستمدة من الواقع، اختارت الهمص أفراداً حقيقيين من عائلتها المصرية للمشاركة في التمثيل إلى جانب بطلة الفيلم ريم عامر، وعملت على صياغة السيناريو - عبر شهور من التدريبات - ليصبح استكشافاً واقعياً للغاية للحياة في البلدات الصغيرة، وتضاؤل ​​الفرص، والضغوط الهيكلية. وفي حين يضفي طاقم التمثيل غير المحترف طابعاً وثائقياً على العمل، تشكل ريم عامر بصفتها الممثلة المحترفة الوحيدة ركيزة السرد.