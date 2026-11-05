«في ظلال القاهرة».. مهرجان مراكش يشهد الإطلالة الأولى للفيلم

أعلن صناع فيلم «في ظلال القاهرة»، للمخرجين راني وسالم مصالحة، أن العمل سيشارك بعرضه العالمي الأول في فعاليات الدورة الـ23 للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش، المقرر إقامتها في الفترة من 20 إلى 28 نوفمبر الجاري.

ويستند الفيلم إلى أحداث حقيقية، ويتتبع قصة (سالم) الذي يعود إلى حي «الزبالين» في منشية ناصر بالقاهرة بعد غياب طويل، ليتولى مسؤولية مزرعة الخنازير الخاصة بالعائلة، وإعادة بناء علاقته بمجتمعه من جديد.

وقال المخرجان راني وسالم مصالحة: «متحمسان للغاية لعرض الفيلم عالمياً للمرة الأولى ضمن مهرجان سينمائي عربي دولي، وهو مهرجان مراكش».

والفيلم من بطولة حسن مالك، وتارا عماد، وكامل الباشا، وحمزة العيلي، وجهاد حسام الدين، وهو من تأليف غلاديس مارسيانو وفاليري مورو وراني مصالحة.

يُشار إلى أن الفيلم يعد أول تعاون إخراجي بين الأخوين، إذ بدأ راني مصالحة مسيرته بالمشاركة في إنتاج الفيلم القصير «إلفيس الناصرة» عام 2012، الذي فاز بجائزة لجنة تحكيم «يوني فرانس» في مهرجان «كان» السينمائي، ثم واصل مع فيلمه الروائي الطويل الأول «جيرافادا».

أما بالنسبة لسالم مصالحة فيُعد «في ظلال القاهرة» التجربة الإخراجية الأولى له، وبينما كرّس راني مسيرته للسينما، ركّز سالم على مشروعات التنمية ذات الأثر المجتمعي ومبادرات العمل المناخي، قبل أن ينقل رؤيته الخاصة حول المجتمع والاستدامة إلى الشاشة عبر الفيلم الجديد.