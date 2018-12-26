أبوظبي تتسلّم عَلَم استضافة بطولة العالم للسباحة 2020

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تسلّمت العاصمة أبوظبي عَلَم استضافة بطولة العالم للسباحة 2020 (المجرى القصير 25 متراً)، مع ختام فعاليات بطولة العالم، التي أقيمت، أخيراً، في مدينة هانتشو الصينية.

وقام رئيس الاتحاد الدولي للسباحة، خوليو ماجليوني، بتسليم مدير إدارة التسويق والفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، أحمد القبيسي، عَلَم الاتحاد الدولي، إيذاناً ببدء رحلة تنظيم أبوظبي للنسخة الـ15. حضر مراسم التسليم الأمين العام لاتحاد الإمارات للسباحة، عبدالله الوهيبي.

من جانبه، أكد أحمد القبيسي: «قبل أن نتسلم عَلَم البطولة من مدينة هانتشو الصينية، بدأنا فعلياً التحضير للبطولة، بالتعاون مع اتحاد السباحة، ووضعنا الخطط التنفيذية، والجدول الزمني لمختلف الأعمال التي يجب تحقيقها للخروج ببطولة ناجحة تليق باسم ومكانة الإمارات».

وتُقام بطولة العالم للسباحة كل عامين، حيث أقيمت نسخة 2016 في مدينة ويندسور الكندية، بينما استضافتها هانتشو الصينية في 2018.