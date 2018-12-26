الذيد يحصد 32 ميدالية في «الشارقة للدفاع عن النفس»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أحرز نادي الذيد الثقافي الرياضي 32 ميدالية ملوّنة في رياضة الكاراتيه، ببطولة الشارقة الأولى للدفاع عن النفس، التي اختتمت، أخيراً، كما حصل على المركز الثاني في منافسات البنات، والمركز الثالث للبنين.

وهنأ رئيس مجلس إدارة نادي الذيد الثقافي، سالم محمد بن هويدن، لاعبي ولاعبات الكاراتيه على هذه النتائج المتميزة، مؤكداً دعمه الكبير وحرصه على تطوير لعبة الكاراتيه، ليكون لها حضورها وقوتها على رقعة ألعاب النادي، وأشار إلى أن مجلس الإدارة يوفر كل عوامل النجاح لجميع فرق النادي، مساواة بالفريق الأول لكرة القدم.