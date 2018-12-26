«صغار النصر» يشاركون في بطولة مايوركا الإسبانية الودية

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

يشارك فريقا 11 و12 عاماً بنادي النصر في بطولة مايوركا الودية بإسبانيا، التي ستُقام من الثاني إلى السادس من يناير المقبل، حيث يسعى النادي إلى إكساب اللاعبين تجربة الاحتكاك بمدارس كروية مختلفة، خصوصاً الأوروبية.

وقال عضو مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، عادل شاكري، لـ«الإمارات اليوم»: «الغرض من المشاركة هو تحقيق أقصى استفادة مُمكنة، والظهور بالشكل اللائق والمُشرف الذي يعكس قيمة وتاريخ نادي النصر، كما أن المشاركة في مثل هذه البطولات والاحتكاك بالمدارس الأوروبية المتطورة سيعمل على الارتقاء بفكر وأداء اللاعبين وصقل مهاراتهم».

يترأس البعثة العميد أحمد صالح الريس، وتضم عبدالله الشاهين، وعثمان المرزوقي، ومدرب فريق تحت 12 سنة محمد صالح يعقوب، ومدرب فريق تحت 11 سنة فريد عبدالسلام، ومسؤولة الخدمة المجتمعية هند بوعصيبة، إضافة إلى 33 لاعباً.