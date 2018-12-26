دبا يدرس الاستغناء عن المغربي جبران يناير المقبل

المصدر: محمد فاضل ــ الفجيرة

كشف مدير الفريق الأول لكرة القدم في نادي دبا الفجيرة، جمعة العبدولي، أن إدارة النادي تدرس الاستغناء عن المغربي يحيى جبران، والاستعانة بلاعب آخر خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، دعماً للفريق لتحقيق البقاء موسماً آخر في دوري الخليج العربي لكرة القدم.

وقال العبدولي لـ«الإمارات اليوم»: «المشكلة ليست في ما قدمه اللاعب من أداء فني خلال المباريات السابقة، فهو لاعب جيد، ونكن له كل التقدير، ولكن هناك حاجة للاعب أجنبي في غير مركز الوسط أو الدفاع الذي يلعب فيه يحيى جبران، ولذلك ندرس كل الخيارات بالاستغناء عن يحيى جبران، على الرغم من أنه قدم مستويات فنية طيبة، كوننا في حاجة لتدعيم خط الهجوم».

وبخصوص الأسماء المطروحة للتعاقد معها، أوضح العبدولي: «الإدارة تدرس عدداً من الملفات المطروحة، وجميعها في خط الهجوم، وسيتم الإعلان عنها في وقت قريب».

وفي شأن متصل، أكد العبدولي أنه تم الاستغناء رسمياً عن اللاعب الكيني مسعود جمعة، وتم تبليغه بذلك.

وعن قرعة كأس رئيس الدولة، التي وضعت الفريق في مواجهة الظفرة العنيد، قال: «لا توجد مباراة سهلة، ولا يوجد فريق من السهل التغلب عليه، والظفرة من الفرق القوية، ونكن له كل الاحترام والتقدير، وسنستعد بكل قوة لهذه المباراة».