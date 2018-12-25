السوري شادي غريب يفوز ببطولة الاتحاد لقفز الحواجز

المصدر: العين - الإمارات اليوم

فاز الفارس السوري شادي غريب، بكأس بطولة الاتحاد الدولية لقفز الحواجز من فئة النجمتين، التي جرت فعالياتها بنادي العين للفروسية والرماية والغولف، خلال الفترة من 20 إلى 22 الجاري، برعاية الشيخ محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي رئيس مجلس إدارة النادي، وبإشراف الاتحاد الدولي للفروسية واتحاد الإمارات للفروسية، وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي.

وشارك في البطولة أكثر من 150 فارساً من 26 دولة، بشوط الختام على كأس الاتحاد، الجائزة الكبرى في البطولة، بحواجز بلغ ارتفاعها (145) سم، ونجح 19 فارساً وفارسة في إكمال الجولة الرئيسة دون خطأ، وتجدد بينهم التنافس والتحدي في جولة التمايز التي شارك فيها الفارس السوري شادي غريب وأكمل الجولة دون خطأ في (39.89) ثانية، لينال كأس البطولة. وجاء ثانياً مواطنه الفارس أحمد حمشو، وأكمل الجولة في (40.02) ثانية، ونجحت الفارسة الأميركية أليس ديباني، في إنهاء الجولة في (42.09) ثانية واستحقت المركز الثالث.