خالد عيسى: نخطط لكتابة تاريخ جديد لكرة الإمارات في كأس اسيا

المصدر: الإمارات اليوم –دبي

أكد حارس مرمى المنتخب الوطني لكرة القدم خالد عيسى أن المنتخب يدخل كأس اسيا 2019 التي ستقام في الإمارات خلال الفترة من الخامس من يناير حتى الأول من فبراير المقبلين ، بطموحات لا حدود لها، متعهدا بالعمل بقوة مع بقية زملائه اللاعبين من أجل كتابة تاريخ جديد للكرة الإماراتية خلال الظهور المرتقب في المحفل القاري ، مشددا على قدرة المنتخب على تحقيق التطلعات وتحويل الحلم الى وأقع، مؤكدا أن تألقه في بطولة كأس العالم للأندية التي قاد فيها فريقه العين الى المباراة النهائية أمام فريق ريال مدريد الإسباني، جاء بفضل تعاون جميع زملائه اللاعبين ومساندة الجماهير.



وقال خالد عيسى للموقع الرسمي لاتحاد الكرة" أتمنى أن يلازم التوفيق المنتخب ولاعبيه في هذه البطولة وبالنسبة لي فإنني في غاية السعادة والفخر وأنا استعد لتمثيل بلدي في هذه البطولة المهمة وسأبذل كل ما أملك من أجل وطني".

وأضاف" مشاركتي مع العين في كأس العالم للأندية عززت ثقتي بنفسي والمشاركة فرصة كبيرة بالنسبة لي حاولت استغلالها لتقديم أفضل ما عندي وقد خرجت من البطولة بفوائد فنية كبيرة أتمنى أن تكون زادا لي في مشاركتي مع المنتخب".

وأكد خالد عيسى أن جميع اللاعبين في المنتخب جاهزون لأداء مهماتهم على أحسن وجه.