المئات يعيدون كريستيانو رونالدو إلى مدينة زايد

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

ارتدى عدد كبير من الجماهير الحاضرة إلى استاد مدينة زايد الرياضية، أول من أمس، قمصان ريال مدريد التي تحمل اسم نجمه السابق المنتقل حديثاً لصفوف يوفنتوس الإيطالي «السيدة العجوز»، الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال مباراة «الميرنغني»، وذلك خلال مواجهة «الملكي» لفريق العين ضمن نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم.

وكان لافتاً مظهر الجماهير وهي ترتدي قميص النجم البرتغالي بالرقم (7) في مدينة زايد الرياضية، ما يعيد إلى الأذهان الطريقة التي غادر بها كريستيانو قلعة «سانتياغو برنابيو»، في بداية الموسم الحالي، ولايزال الفريق الأبيض يدفع ثمنه من خلال النتائج المتأرجحة التي يحققها منذ بداية الموسم الحالي في «الليغا».

وقال المشجع السعودي، دخيل الله السهلي، إنه حضر من المملكة من أجل مشاهدة المباراة التاريخية بين العين وريال مدريد، وإنه فضل ارتداء قميص كريستاينو رونالدو تكريماً للاعب الذي قاد الفريق للتتويج باللقب في الموسم الماضي.

وأوضح لـ«الإمارات اليوم» أن انتقال كريستاينو رونالدو شكّل قاصمة ظهر لفريقهم، وقال: «هو لاعب أسطورة، وأنا حزين لأنه اضطر إلى مغادرة النادي، جئت صباح اليوم من السعودية عبر رحلة جوية مرتدياً قميصه، لأنه كان يستحق أن يكون حاضراً هنا لولا التعامل الذي وجده من رئيس النادي، فلورنتينو بيريز».

وكان كريستيانو رونالدو قاد الريال للتتويج باللقب السابق لكأس العالم للأندية في الاستاد نفسه، حينما سجل هدف المباراة النهائية الوحيد في مرمى فريق غريميو البرازيلي، بطل أميركا الجنوبية، مؤكداً بذلك أنه قيمة فنية كبيرة في الفريق الإسباني.

- مشجع سعودي: رونالدو لاعب أسطورة، وأنا حزين لاضطراره الرحيل عن مدريد.