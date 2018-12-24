الأبيض يحصد برونزية «خليجي 9» لسلة الكراسي المتحركة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أحرز المنتخب الوطني برونزية البطولة الخليجية التاسعة لكرة السلة على الكراسي المتحركة، التي أقيمت في الكويت بالفترة من 16 إلى 23 ديسمبر الجاري، بمشاركة الإمارات والسعودية والبحرين والبلد المستضيف الكويت، وفاز الأبيض على المنتخب البحريني 58-35 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، كما توج المنتخب السعودي للمرة الأولى بالميداليات الذهبية بعد فوزه في المباراة النهائية على المنتخب الكويتي 56 - 51.

وثمن الأمين العام لاتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم ذيبان سالم المهيري، الإنجاز الذي حققه فرسان الإرادة بحصولهم على الميدالية البرونزية، قائلاً: «البطولة شهدت منافسات قوية بين الفرق المشاركة، وهناك تطور وتغير كبير في مستوى المنتخبات الخليجية في لعبة كرة السلة على الكراسي المتحركة».

وأضاف: «لقد بذل اللاعبون جهوداً كبيرة وقدموا مردوداً طيباً، ونهدف من خلال مشاركتنا في هذا العرس الخليجي إلى تبادل الاحتكاك والخبرات بين لاعبينا والمنتخبات الخليجية، وتطوير مستوى منتخبنا في المقام الأول»، موضحاً أن المنتخب الإماراتي حقق مكاسب كبيرة من المشاركة في الدورة الخليجية في نسختها التاسعة.

وقال: «أشكر جميع اللاعبين على المجهود الكبير الذي بذلوه، ونحتاج للمزيد من العمل في الفترة المقبلة، سواء على مستوى التدريب أو المعسكرات».

واختتم حديثه بقوله: «نهنّئ المنتخب السعودي على فوزه باللقب للمرة الأولى، ونقدم كذلك الشكر للجنة التنظيمية لما قدمته من تسهيلات للوفود المشاركة ولحسن التنظيم والضيافة».

من جانبه، قال مدرب المنتخب أحمد جاسم، إن البطولة اتسمت بالمنافسة والقوة بين المنتخبات المشاركة كافة، لافتاً إلى أن «لاعبي المنتخب بذلوا جهوداً كبيرة للظفر باللقب لكن لم يحالفهم التوفيق».

وأضاف: «الفريق لايزال بحاجة للمزيد من الإعداد والتطوير وتبادل الاحتكاك مع منتخبات قوية تفيده وتمنحه الخبرة الكافية، ونسعى إلى تكوين منتخب قوي في الفترة المقبلة».