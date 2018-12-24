الغضروف يبعد سرور عن الوصل 3 أشهر

المصدر: أحمد طارق ــ دبي

أكد لاعب الوصل، محمد سرور، أنه سيغيب عن «الإمبراطور» لفترة لا تقل عن ثلاثة أشهر، بعد اجرائه عملية جراحية في الغضروف، الأسبوع الماضي، في مركز فيفا الطبي، لافتاً إلى أن العملية الجراحية التي أجراها جاءت ناجحة، وأنه حالياً في فترة العلاج والتأهيل.

وقال سرور لـ «الإمارات اليوم» إنه سيظل لمدة 45 يوماً يستخدم العكاز، بسبب عدم قدرته على المشي، مشيراً إلى أن اصابته عبارة عن قطع في الغضروف، وأن مدة غيابه قد تصل إلى 3 أشهر ونصف، وأن عودته إلى التدريبات والمشاركة في المباريات مع الوصل ستكون في شهر أبريل المقبل.