90 % من تذاكر نهائي المونديال تم بيعها من خلال الموقع الإلكتروني

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

كشف مصدر في اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية التي اختتمت أمس من خلال المباراة النهائية بين العين وريال مدريد، وجرت على استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي، أن %90 من تذاكر المباراة النهائية الـ43 ألفاً تم بيعها من خلال الموقع الإلكتروني، فيما تم إصدار بقية التذاكر للشركات والمؤسسات.

يذكر أن التذاكر الـ43 ألفاً هي حجم السعة الكاملة لاستاد مدينة زايد الرياضية، ما يعكس مدى الإقبال الكبير على حضور المباراة الختامية التي جاءت متممة لبطولة استثنائية قدم فيها صاحب الأرض والجمهور، فريق العين مشواراً تاريخياً.

وشدد المصدر على أنه تم بيع جميع تذاكر النهائي بالكامل قبل 24 ساعة من انطلاق المباراة، وقام بشرائها جماهير من داخل الدولة وخارجها، وكان النصيب الأكبر للجماهير من داخل الدولة.

وأشار إلى أن تذاكر مباراة الدور قبل النهائي الثانية بين ريال مدريد الإسباني وكاشيما إنتلرز الياباني، والتي أقيمت أيضاً على استاد مدينة زايد الرياضية، قد تم بيعها أيضاً بالكامل وبلغ عددها 43 ألف تذكرة أيضاً، لكن حضر المباراة 30 ألفاً و540 مشجعاً.

وقال إن اللجنة المنظمة المحلية ستصدر بياناً رسمياً بإجمالي عدد التذاكر المبيعة في بطولة كأس العالم بدءاً من مباراة العين مع ويلنغتون الينوزيلندي في الدور التمهيدي للبطولة، وكذلك عدد التذاكر المبيعة في كل مباراة على حدة، مروراً بالمباراة النهائية للبطولة بين العين وريال مدريد، كما ستصدر اللجنة بياناً بإجمالي عدد الجماهير التي حضرت منافسات المونديال، وعدد الجماهير التي حضرت كل مباراة على حدة.

- جميع تذاكر المباراة النهائية الـ43 ألفاً بين العين والريال تم بيعها بالكامل قبل 24 ساعة من اللقاء.