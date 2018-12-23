زاكيروني يقترب من تحديد ملامح القائمة النهائية للمنتخب في كأس آسيا 2019

المصدر: منصور السندي - دبي

أنهى المنتخب الوطني لكرة القدم الفترة الأولى من المرحلة الأخيرة لبرنامج الإعداد لنهائيات كأس آسيا 2019، المقررة في الإمارات الشهر المقبل، إذ خاض المنتخب سبع حصص تدريبية مسائية على ملعب ند الشبا في دبي، بدأت 15 الجاري، ركز خلالها الجهاز الفني بقيادة المدرب الإيطالي، ألبيرتو زاكيروني، على الجوانب الفنية والخططية والتكتيكية، وصولاً إلى مرحلة الجاهزية التامة والاستقرار على التشكيلة النهائية وطريقة وخطة اللعب التي سيعتمدها في البطولة.

وشهدت التدريبات الأخيرة قيام مدرب المنتخب بمتابعة ورصد فني لمستويات وأداء كل لاعب، تمهيداً للكشف عن القائمة النهائية، حيث سيتوجب عليه تقليص القائمة الحالية، التي تضم حالياً 25 لاعباً، إلى 23 لاعباً. وأكد الجهاز الفني للمنتخب في بيان صحافي أنه سيتم الإعلان عن قائمة جديدة الأربعاء المقبل تضم لاعبي العين بعد انتهاء مشاركتهم في المونديال، على أن يتم تسليم القائمة النهائية التي سيشارك بها الأبيض في كأس آسيا إلى الاتحاد القاري. ويعوّل زاكيروني كثيراً على ودية الكويت 28 الجاري للوقوف على جاهزية الأبيض للقاء الافتتاحي أمام البحرين.

في جانب آخر أكد مساعد مدرب فريق حتا السابق، جمعة مطر، أن مباراة الكويت ستحدد إلى حد كبير التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها المنتخب البطولة القارية، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «لابد من اختيار العناصر الأكثر جاهزية من الجوانب كافة»، وأكد أن الكل ينتظر من المدرب أن يضع بصمة واضحة من خلال هذه المباراة. قائلاً إن التحاق لاعبي العين بالمنتخب سيمثل دفعة كبيرة للأبيض.

وشدد جمعة على أهمية تكاتف جهود الجميع، ووقوفهم خلف المنتخب في المرحلة المقبلة، خصوصاً الدعم الجماهيري.

وسيركز المدرب خلال ودية الكويت على منح الفرصة لعدد كبير من اللاعبين لإبراز مهاراتهم وإمكاناتهم الفنية.

وتستمر تدريبات المنتخب على ملعب ند الشبا حتى الثاني من يناير المقبل، ينتقل بعدها إلى ملعب جامعة نيويورك في أبوظبي، وتستمر حتى انطلاق البطولة.

وينتظر أن يضم زاكيروني، الذي تابع مع جهازه الفني المساعد مباريات العين في مونديال الأندية، مجموعة كبيرة من نجوم العين في أعقاب تألقهم الأخير، خصوصاً الذين غابوا عن القائمة الأخيرة.

ويتوقع أن يلتحق لاعبو العين بالمنتخب، لاحقاً، حيث يستفيدون اليوم من راحة بعد ختام مونديال الأندية.

وتضم القائمة الحالية اللاعبين: فارس جمعة وعلي مبخوت وخلفان مبارك وعلي خصيف ومحمد جمال وخليفة الحمادي (الجزيرة)، ومحمد مرزوق ووليد عباس وماجد حسن وأحمد خليل وإسماعيل الحمادي (شباب الأهلي)، وخليفة مبارك ومحمود خميس وطارق أحمد ومحمد العكبري (النصر)، وسالم العزيزي وخميس إسماعيل وعلي سالمين (الوصل)، وسيف راشد والحسن صالح وماجد سرور (الشارقة)، ومحمد الشامسي وأحمد راشد (الوحدة) وفهد الظنحاني (بني ياس) ومحمد خلفان (الفجيرة).

- المنتخب يواجه نظيره الكويتي في مباراة ودية بالغة الأهمية الجمعة المقبل تحضيرا للبطولة القارية.