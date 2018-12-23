نيناد: التعادل مع دبا الحصن لا يقلق حتا

المصدر: محمد فاضل - دبي

قال مدرب فريق حتا، الصربي نيناد فانيغ، إن «التعادل مع دبا الحصن في خامسة جولات دوري الدرجة الأولى، أول من أمس، لا يقلق حتا، خصوصاً أن المشوار لايزال طويلاً».

وأكد لـ«الإمارات اليوم»: «فريقنا بخير، ونحن متفائلون بالمستقبل، فقد خضنا واحدة من أفضل المباريات رغم التعادل، حيث تألق حارس مرمى دبا الحصن بشكل لافت، ولولا ذلك لكنا فزنا بالنقاط الثلاث».

وتعادل حتا 1-1 مع دبا الحصن، ليحتل المركز الرابع بـ10 نقاط، في حين يتقدم عليه في الثالث خورفكان بـ12 نقطة، ويتصدر الترتيب الحمرية بـ13 نقطة، ويتقدم بفارق الأهداف عن وصيفه العروبة الذي يشترك معه بالرصيد نفسه.

وتابع نيناد: «الفارق مع فريقَي الصدارة ليس كبيراً، وسنعمل على تعويضه في المباريات المقبلة، وثقتي عالية بلاعبي الفريق في استعادة احد مركزَي الصدارة بشكل سريع». وأضاف: «سيعود لنا المحترف البرازيلي، جيلمار، بداية من الجولة المقبلة، بعد انتهاء عقوبة الإيقاف، وهو بلاشك إضافة فنية مطلوبة، وسيكون هناك معسكر تدريبي مغلق داخل الدولة خلال فترة التوقف بسبب كأس أمم آسيا».