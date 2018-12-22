مباشر.. مباراة العين وريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

تقدم لكم الإمارات اليوم نقلا مباشرا بالفيديو والصور لمجريات مباراة العين الإماراتي وريال مدريد الإسباني في نهائي كأس العالم للأنية لكرة القدم 2018 .

بالفيديو .. جماهير ريال مدريد تتغنى بالأهازيج أمام المدخل قبل لحظات من مباراة فريقها أمام العين في #كأس_العالم_للأندية:

الجماهير تصيح بصوت عال بمجرد استلام لاعب ريال مدريد راموس الكرة

جماهير ريفربليت تشجع لاعبي العين بحماس كبير

الآلاف من الجماهير المصرية تشجع العين وتواصل صياحها الصاخب بمجرد استلام لاعب الريال راموس للكرة

حسين الشحات يهدر فرصة احراز الهدف الأول من انفراد تام، وترتد الهجمة ليحرز الكرواتي لوكا مودريش الهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة 13.

لوكا مودريتش يحرز هدف التقدم لريال مدريد في الدقيقة 14 من تسديدة رائعة

لوكاس فاسكيز يضيع هدفا محققا للريال

الحكم يلغي هدفاً أحرزه البرازيلي كايو لوكاس بداعي التسلل

كريم بنزيما يضيع هدف مؤكد في الدقيقة 35 وهو على بعد خطوات من المرمى

خالد عيسى ينقذ مرمى العين من رأسية بيل ق 39

انتهاء الشوط الأول بتقدم الريال على العين بهدف مودريتش

بداية الشوط الثاني ومحاولات هجومية عيناوية

غاريث بيل يضيع فرصة هدف من محاولة رائعة وهو داخل منطقى الجزاء في الدقيقة 50

كريم بنزيما كاد أن يحرز الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 52 ولكن مرت كرته بجوار القائم

الدقيقة 55 محاولة من العين وكرة من محمد عبد الرحمن إلى ريان يسلم ويسدد بعيد عن المرمى

لاعب الريال ماركوس يضيف الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 59

خالد عيسى يواصل تألقه وينقذ #العين من هدف ثالث لغاريث بيل ق 65

جماهير الريال تطالب بنزول إيسكو ق 73

كايو يضيع هدفا محققا للعين ق 74

إسماعيل أحمد ينقذ مرماه من هدف مؤكد من أمام غاريث بيل في الدقيقة 76

راموس يضيف الهدف الثالث لريال مدريد في مرمى #العين بالدقيقة 79 من رأسية رائعة

الياباني شيوتاني يحرز هدف العين الأول في الدقيقة 84 لتصبح النتيجة 3-1

بديل #العين يحيي نادر يحرز هدف بالخطأ في مرماه لصالح فريق #ريال_مدريد لتصبح النتيجة 4-1

المصري حسين الشحات يضيع فرصة هدف مؤكد للعين في الدقيقة 94

نهاية المباراة بفوز ريال مدريد على العين بنتيجة 4-1

رئيس الفيفا اينفانتينو ورئيس الهيئة العامة للرياضة محمد خلفان الرميثي يتوجان ريال مدريد بكأس العالم للأندية والميداليات الذهبية للاعبيه والميداليات الفضية للاعبي العين.

لاعب ريال مدريد غاريث بيل يتوج بالكرة الذهبية لمونديال الأندية ولاعب العين كايو بالفضية ولاعب ريفربليت موري بالبرونزية

مدرب فريق ريال مدريد الإسباني، سولاري يجري محادثة مطولة مع مهاجم فريق العين، البرازيلي كايو لوكاس عقب نهاية اللقاء

أسطورة كوت ديفوار دروجبا يحمل كأس العالم للأندية على منصة التتويج تمهيدا لتسليمها لفريق ريال مدريد

لاعبي فريق ريال مدريد الإسباني يقومون بممر شرفي للاعبي فريق العين خلال تتويجهم بالمركز الثاني في

لاعب ريال مدريد غاريث بيل يتوج بالكرة الذهبية لمونديال الأندية ولاعب العين كايو بالفضية ولاعب ريفربليت موري بالبرونزية

ريال مدريد بطلا لكأس العالم للأندية 2018.. والعين يحقق أفضل انجاز لكرة الإمارات

الألعاب النارية تضيء سماء مدينة زايد الرياضية في حفل ختام النسخة الخامسة عشر من بطولة

لاعب ريال مدريد مارسيلو يقطع شباك المرمى للاحتفاظ به بعد تتويج فريقه بكأس العالم للأندية

بالفيديو .. جماهير ريال مدريد تتغنى بالأهازيج أمام المدخل قبل لحظات من مباراة فريقها أمام العين في #كأس_العالم_للأندية pic.twitter.com/JxbsjM9kB0 — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) December 22, 2018