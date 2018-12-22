زوران: سنواجه سيارة مرسيدس سريعة.. نأمل أن تتعطل

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

قال المدير الفني لفريق الكرة بنادي العين، الكرواتي زوران ماميتش، إن مباراة نهائي كأس العالم للأندية، اليوم، بين العين وريال مدريد الإسباني، تشبه تماماً سباقاً بين سيارة سريعة وأخرى ذكية.

وقال زوران، في المؤتمر الصحافي أمس، قبل مواجهة اليوم المرتقبة أمام بطل العالم وأوروبا: «نحن سنواجه سيارة مرسيدس سريعة، ونأمل أن تتعطل اليوم ونتغلب على قوتها وسرعتها، ومواجهة الريال ليست بالأمر السهل فهم أبطال العالم وأوروبا لسنوات متتالية، ولاعبونا في غاية الإرهاق البدني، بعد أداء ست مباريات في 18 يوماً، وهو أمر في غاية الصعوبة على اللاعبين، منها ثلاث مباريات قوية في مونديال الأندية، ولعبنا وقتاً إضافياً في مباراتين منها، وعلى الرغم من ذلك فإننا سنكون جميعاً جاهزين لمواجهة الريال، ولدينا الحماس الكافي لتقديم مباراة قوية تشرف كرة القدم الإماراتية، وتكتب تاريخاً جديداً للعين».

وعن مواجهة مواطنه لاعب الريال لوكا مودريتش، الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم أخيراً، قال: «قابلت لوكا كثيراً من قبل، ولعبنا معاً، وهذا يمثل لي شيئاً كبيراً، لكنني أتمنى اليوم الفوز عليه بكل تأكيد».

وعن كيفية مواجهة قوة ظهيري الجنب الهجومية في الريال، خصوصاً مارسليو، قال: «الريال قوي في كل خطوطه وليس من جهة مارسيلو أو كارباخال فقط، فهناك في الدفاع أيضاً راموس وفاران، وهما قوتان هجوميتان مؤثرتان في الكرات الثابتة، وكل لاعبي الريال كذلك في الوسط والهجوم، ولا تعرف من أين سيأتيك الخطر في هذا الفريق، وهم بالتأكيد لا يشعرون بضغوط كما يظن البعض فهم يعرفون كيف ينتهجون الأسلوب الأمثل لمواجهتنا، وسيلعبون بجدية تامة، خصوصاً بعد أن لعبوا هنا من قبل أمام الجزيرة، صحيح أن الريال ليس في مستواه المعهود هذا الموسم، لكنه يبقى أفضل فريق في العالم، هكذا أنا أراه، ونحن من يجب علينا التركيز الشديد، وأن يكون حارس مرمانا في يومه، وأن يحالفنا الحظ جداً لكي نحقق المفاجأة ونفوز عليهم، ولكي أكون واضحاً مع نفسي فإن الريال هو الأكثر فرصاً في الفوز اليوم، لكن يتعين علينا اللعب بقوة حتى عندما ننظر للمرآة بعد المباراة، نقول إننا أرضينا أنفسنا تماماً».

عامر عبدالرحمن: نحتاج إلى 3 عوامل للفوز

أكد لاعب وسط فريق العين، عامر عبدالرحمن، أن مواجهة فريق ريال مدريد، اليوم، في نهائي كأس العالم للأندية، ستكون أهم مباراة في حياته الكروية على الإطلاق، رغم خوضه منافسات دولية وقارية كثيرة من قبل. وقال في مؤتمر صحافي: «العين يحتاج إلى ثلاثة عوامل مؤثرة ومهمة لكي يستطيع تحقيق الفوز، هي: أن يكون تركيز كل لاعب أكثر من 200%، وأن يبذل كل لاعب مجهوداً بدنياً مضاعفاً طوال وقت المباراة، وأن يحالف الحظ العين بدرجة لا يمكن تخيلها».

وأشار عامر إلى أن زوران مدرب محنك، ويعرف كيف يضع الأسلوب الأمثل لمواجهة الريال، مؤكداً أن اللاعبين ليس لديهم ما يخسرونه، مشيداً بدور الحارس خالد عيسى في تأهل الفريق للنهائي.