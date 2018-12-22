الجواد «كوزمو شارلي» يحصد «الانتصار» في ميدان

المصدر: جوني جبور - دبي

توج الجواد «كوزمو شارلي»، المملوك لرمضان قادريوف، بكأس بطولة «انتصار»، التي جرت في الشوط الخامس والرئيس في السباق الخامس من موسم سباقات مضمار ميدان العالمي للخيول، الذي أقيم أول من أمس، وتضمن سبعة أشواط رعتها «عزيزي للتطوير العقاري»، بإجمالي جوائز بلغ مليوناً و415 ألف درهم، وأقيمت جميعها على المسار الترابي، وتنافس في ألقابها 82 من نخبة الخيول المحلية والدولية.

وتضمن السباق، بجانب بطولة «انتصار» التي بلغ إجمالي جوائزها 265 ألف درهم، إقامة بطولتين من فئة خيول «القوائم»، وذلك بعد أن افتتح الجواد «إبحار»، المملوك لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أول الانتصارات بالفوز بالشوط الافتتاحي «بطولة مجان»، التي خصصت للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1900 متر، وبلغ إجمالي جوائزها 175 ألف درهم، قبل أن يحمل الشوط الثالث الذي خصص للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1600 متر، فوز الجواد «ستند» المملوك لمحمد خليفة البسطي بلقب بطولة «خور دبي للميل»، والتي بلغ إجمالي جوائزها 265 ألف درهم.

وتمكن الفارس باتريك دوباس من قيادة «كوزمو شارلي» للهيمنة على مجريات الشوط الخامس، قاطعاً خط نهاية الشوط الذي جرى لمسافة 2000 متر رملي، بزمن بلغ دقيقتين وخمس ثوانٍ و96 جزءاً من الثانية، بفارق كبير بلغ سبعة أطوال وربع الطول عن أقرب منافسيه، الجواد «نيو تريلز» لحمدان سلطان السبوسي، بإشراف أحمد بن حرمش، والذي قاده الفارس كونور بيسلي للمركز الثاني، فيما حل ثالثاً الجواد «منتصرات» لأحمد المهيري، بقيادة الفارس إكزافير زياني.

وفي بطولة الخيول العربية، احتاج «إبحار» بإشراف المدرب إيريك ليمارتنيل إلى فارق الرقبة، لضمان فوزه بلقب «بطولة مجان»، بعد أن قاده الفارس أوليفر دوليز لقطع مسار الشوط الافتتاحي بزمن بلغ دقيقتين و11 ثانية.

وفي سيناريو مشابه، حقق «ستند» فوزاً صعباً بلقب بطولة «خور دبي للميل»، بعد أن قاده الفارس باتريك دوباس لقطع مسافة الشوط الثالث بزمن بلغ دقيقة و38 ثانية و96 جزءاً من الثانية.

وفي بقية النتائج، هيمن المهر «السيل ليجاسيس» لـ«ايه آند بي»، وإشراف المدرب دووغ واطسون على لقب الشوط الثاني «عزيزي ستار»، الذي جرى لمسافة 1400 متر وخصص للخيول المبتدئة، وبلغ إجمالي جوائزه 165 ألف درهم، قبل أن تهدي المهرة «الحياة» مالكها إسماعيل محمد الفوز بلقب الشوط الرابع «عزيزي ميني»، الذي جرى لمسافة 1600 متر وخصص للمهرات المبتدئات، وبلغ إجمالي جوائزه 165 ألف درهم، وليذهب لقب الشوط السادس «عزيزي فاريشتا»، الذي جرى لمسافة 1200 متر، وبلغت جوائزه 190 ألف درهم للجواد «ليثام سينت آنيس» لمحمد خليفة البسطي، وإشراف المدرب دووغ واطسون، وقيادة الفارس باتريك دوباس، وليسدل الستار بفوز الجواد «جالفنايز» لحميد رادان وإشراف المدرب دووغ واطسون وقيادة الفارس باتريك دوباس، بلقب الشوط السابع والختامي «عزيزي ريفيرا»، الذي جرى لمسافة 1600 متر، وبلغ إجمالي جوائزه 190 ألف درهم.

بلغ إجمالي جوائز

خامس سباقات

«ميدان»، الذي جرت

أشواطه السبعة، أول

من أمس، مليوناً

و415 ألف درهم.