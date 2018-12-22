شباب الأهلي بطل الفرق في سباق نزوى للدراجات

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

نظم اتحاد الإمارات للدراجات، صباح أمس، سباق الفرق ضد الساعة لفئة الكبار في منطقة نزوى بإمارة الشارقة لمسافة 52كلم، وذلك بمشاركة 23 دراجاً يمثلون ستة أندية، هي: شباب الأهلي، والحمرية والنصر وأبوظبي والرمس والشارقة، ونجح دراجو نادي شباب الأهلي بالفوز بالمركز الأول في السباق، عقب تحقيق زمن ساعة و11 دقيقة و12 ثانية، وبمعدل سرعة بلغ 43 كلم/‏الساعة، ومثل فريق شباب الأهلي أحمد المنصوري وماجد البلوشي وسيف الكعبي ووليد النقبي.

وجاء في المركز الثاني نادي النصر بزمن قدره 1:13:28 ساعة، وحل ثالثاً شباب الحمرية بزمن قدره 1:14:11 ساعة.

ثم جاء نادي الشارقة في المركز الرابع ثم نادي أبوظبي والرمس، وفي نهاية السباق قام عبدالكريم الزرعوني المدير المالي للاتحاد، ونايف جكة الأمين العام المساعد للاتحاد، بتتويج الفائزين في السباق، وقام بتحكيم السباق الحكم العام علي اليعربي، وحكم الوصول عائشة عبدالله، والحكم الميقاتي عبدالله الحوسني، والحكم الثاني وليد الشامسي، والحكام المساعدون: سامي حمدي، عبدالله عوض، نرمين محمد، يوسف التفاق، إيهاب طلعت، يوسف المعيني، ووليد ريان.