ريفر بليت يطلب «برونزية العالم» لإسكات «الفقراء»

المصدر: أحمد طارق - دبي

يسعى ريفر بليت الأرجنتيني إلى حفظ ماء وجهه عندما يلتقي مع كاشيما أنتلرز الياباني، في مباراة تحديد المركز الثالث، في كأس العالم للأندية 2018، الساعة 5:30 على استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي، إذ يأمل بطل كأس ليبرتادوريس، أن يحصل على الميدالية البرونزية، حتى يتجنب العودة إلى العاصمة الأرجنتينية، بيونيس آيريس، يجر أذيال الخيبة أمام المنافس التقليدي، بوكا جونيورز الملقب بفريق «الفقراء».

ويخوض ريفر بليت المباراة بعد تلقيه صدمة كبيرة في نصف النهائي بالخسارة أمام العين، بركلات الترجيح 5-4، بعد تعادل الفريقان بهدفين لكل منهما، وهو ما جعل الفريق الأرجنتيني مثاراً للسخرية من جمهور بوكا جونيورز، خصوصاً بعد مباراة القرن التي جمعت الفريقين في نهائي كأس ليبرتادوريس، وانتهت بتفوق ريفر بليت، وتأهله إلى مونديال الأندية، ولكن الفريق الأرجنتيني خرج مبكراً، وفشل في تكرار إنجاز بوكا جونيورز، الذي سبق له الفوز باللقب بنظام البطولة القديم، بينما حصل على المركز الثاني في نسخة 2007 خلف ميلان الإيطالي.

في المقابل، يراهن كاشيما أنتلرز على نتائجه الرائعة أمام أندية قارتي أميركا الجنوبية والشمالية، إذ فاز الفريق الياباني في مشاركته الأولى في نسخة 2016 في اليابان على أتليتكو ناسيونال الكولومبي بثلاثة أهداف دون رد في نصف النهائي، بينما فاز في النسخة الجارية على غوادالاخارا المكسيكي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الدور الثاني.