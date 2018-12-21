فوز خورفكان والحمرية والعروبة في دوري "الأولى"

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

حقق فريق الحمرية فوزا صعبا على الذيد وبهدف مقابل لاشيء سجله اللاعب علي يعقوب في الدقيقة 90+10، وذلك في المباراة التي اقيمت عصر اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة لدوري الدرجة الاولى، كما و فاز خورفكان على مسافي بهدف نظيف سجله اللاعب نواف الحمادي في الدقيقة 40، بينما فاز العروبة على التعاون 3-2، حيث سجل اهداف العروبة احمد المطوع في الدقيقة 8، والمغربي ياسين الصالحي في الدقيقة 38، والبرازيلي اديلسون بيريرا في الدقيقة 52، بينما سجل للتعاون الإيفواري ديموندي في الدقيقة 65، وفهد مبارك 86.

وبذلك تصدر الحمرية ترتيب فرق البطولة برصيد 13 نقطة وهو ذات رصيد العروبة يليهما خورفكان 12 ، ثم حتا 10 نقاط.