مفاجأة .. حكم مباراة العين والريال متهم بسب لاعب برشلوني

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

عين الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" طاقم تحكيم أميركي بقيادة جاير ماريوفو، لإدارة مباراة الغد التي ستجمع بين العين وريال مدريد الإسباني في نهائي كأس العالم للأندية وهو الحكم الذي يمثل فأل الخير على "الزعيم" بعد أن نجح الفريق تحت إدارة الحكم في استمرار مسيرته الظافرة في المونديال في أول مشاركة له في التاريخ.

لكن الحكم الأميركي أثار جدلا في مباراة الكلاسيكو الودية التي جمعت بين ريال مدريد وبرشونة في مدينة ميامي الأميركية منتصف العام الماضي وانتهت بثلاثة أهداف مقابل هدفين، إذ إن لاعب وسط البارسا الكرواتي إيفان راكيتيتش اتهم الحكم بسبه 3 مرات.

وقال راكيتيش عقب تلك المباراة عن واقعة تشاجره مع الحكم، التي تطورت إلى دفعه بعد ذلك: "الحكم وجه لي السباب 3 مرات، كان عليه التفكير فيما إذا كان عليه توجيه السباب لي أم لا، أهانني 3 مرات بشكل عنيف".

وأكد الدولي الكرواتي أنه عقب الإهانة الثالثة رد على الحكم الأمريكي ودفعه بعيدا، كرد فعل على تصرفاته، مضيفا: "الناس الذين يعرفونني يعرفون جيدا أنه ليس بالسهل استفزازي لكن الحكم تمكن من ذلك، أكن الكثير من الاحترام للحكام، لكن إذا لم يكن الحكم محترما فإنني سأتخلى أنا أيضا عن احترامي له".

وسيساعد الحكم ماريوفو في مباراة الغد كل من مواطنيه فرانك أنديرسون "مساعد اول" وكوري وروكويل "مساعد ثان"، بينما سيتولى الحكم الهولندي داني ماكيلي مسؤولية الاشراف على تقنية الإعادة التلفزيونية المعروفة بـ"فار"