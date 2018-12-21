بني ياس والوصل يرافقان شباب الأهلي والوحدة إلى ربع نهائي الكأس

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

تأهل فريقا بني ياس والوصل إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس الخليج العربي، بعد تعادلهما بهدف لكل، منهما في المباراة التي جرت، أمس، على استاد الشامخة الجديدة في الجولة السادسة والأخيرة، ضمن منافسات المجموعة الأولى من دور المجموعات.

ورافقا الوحدة، المتصدر والمرتاح في هذه الجولة، وكذلك شباب الأهلي، وهما الفريقان اللذان حسما تأهلهما مسبقاً.

انتهى الشوط الأول بالتعادل دون أهداف، وفي الشوط الثاني بدأ الوصل التسجيل عن طريق علي صالح في الدقيقة 53، وتمكن الإسباني، بيدرو كوندي، هداف السماوي، من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 79.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد بني ياس إلى تسع نقاط في المركز الثالث، وضمن تأهله إلى الدور ربع النهائي، وارتفع رصيد الوصل إلى ثماني نقاط في المركز الرابع، وتأهل أيضاً للدور ربع النهائي مستفيداً من تعادل دبا (الخامس برصيد سبع نقاط) مع عجمان، واحتفظ بني ياس أيضاً بسجله خالياً من الهزائم على ملعبه في جميع البطولات منذ بداية الموسم.

جاءت المباراة جيدة المستوى، وتبادل الفريقان الهجمات في الشوط الأول، وأتيحت للمهاجمين أكثر من فرصة للتسجيل، وفي الشوط الثاني كان الوصل الأكثر نشاطاً وتمكن من تسجيل هدف مبكر في الدقيقة 53 عن طريق علي صالح، وبعد الهدف لجأ الفريق إلى الدفاع والاعتماد على الهجمات المرتدة، وهاجم بني ياس حتى تمكن بيدرو كوندي من إدراك التعادل في الدقيقة 79.

وفي مباراة ثانية تعادل اتحاد كلباء وشباب الأهلي دون أهداف، وشهدت إضاعة عدد كبير من الفرص السهلة للتسجيل من الفريقين، ليصبح رصيد شباب الأهلي 10 نقاط في المركز الثاني مقابل نقطتين لكلباء.

وشهدت المباراة تبادل الهجمات باستمرار بين الجانبين، بدأت بهجمة قادها محترف كلباء المجري، جوجاك، في الدقيقة 14، لكن كرته أبعدها دفاع شباب الأهلي.

بينما تصدى حارس كلباء، جمال عبدالله، لكرة قوية سددها البرازيلي، لوفانور، وهو على مشارف منطقة الجزاء، وأخرى سددها برأسه إلى جانب القائم 25.

وتمكن حارس كلباء من التصدي لكرة صاروخية سددها ايوفي المنفرد بالمرمى، مضيعاً على ناديه السابق فرصة تسجيل هدف التقدم (36).

واستمر الأمر نفسه في الشوط الثاني، وتصدى حارس شباب الأهلي، حسن حمزة، لكرة زاحفة سددها شاهين الدرمكي (60)، وأخرى سددها المجري جوجاك (64)، وفي الحالتين كاد كلباء يهز الشباك لولا براعة الحارس، وظلت المباراة بعد ذلك دون خطورة حتى صافرة الحكم.

دبا يرفض هدية مباراة بني ياس والوصل

فرّط فريق دبا في حسم تأهله إلى ربع النهائي، واستغلال تعادل الوصل وبني ياس بهدف لمثله، ليكتفي هو الآخر بالتعادل على أرضه وبين جمهوره 1-1 أمام عجمان.

وكان دبا بحاجة إلى الفوز بأي نتيجة للتأهل، لكنه لم يتمكن من ذلك.

ونجح عجمان في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 61 من خلال ناشد عبدالقادر، بالخطأ. وسجل دبا التعادل عن طريق الكيني، جمعة مسعود، (81) بعد هجمة قادها إدريس فتوحي بمجهود فردي.