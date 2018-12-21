الصهباني: ليس لدينا ما نخسره.. والعين لا يخشى ريال مدريد

المصدر: العين - الإمارات اليوم

أكد مدير فريق نادي العين لكرة القدم، مطر عبيد الصهباني، أن «الزعيم» لا يخشى ريال مدريد، موضحاً أن «أبطال العين يمتلكون روح القتال والتحدي والرغبة والإصرار على رسم (فرحة وطن) وليس لدينا ما نخسره، الأمر الذي شاهده العالم بأسره بداية من الشوط الثاني من المواجهة الأولى أمام تيم ويلينغتون النيوزيلندي وحتى نهاية مباراة الفريق الأخيرة أمام ريفر بليت الأرجنتيني».

وحول استعدادات الريال للنهائي، قال في تصريحات صحافية: «التحضيرات تمضي وفقاً للبرنامج المسبق والمعد من المدير الفني، زوران ماميتش، إذ دخل الفريق بعد أقل من 24 ساعة من إعلان تأهله التاريخي أجواء النهائي بحصة تدريبية صباحية أمس على ملعب خليفة بن زايد بنادي العين».

وقال إن المدرب زوران حرص على منح اللاعبين راحة من التدريبات في اليوم التالي للقاء ريفر بليت، وغادر الفريق مساء أمس إلى أبوظبي، على أن يؤدي مرانه الرئيس في الساعة الثامنة إلا ربعاً مساء اليوم بمدينة زايد الرياضية.

وفي جانب آخر، قال إن الدولي أحمد برمان خضع أول من أمس للأشعة المغناطيسية التي أكدت أنه يعاني إرهاقاً في العضلة، مشيراً إلى أن الطاقم الطبي يبذل جهوداً مضاعفة، وقال: «نتمنى أن يتماثل برمان للشفاء حتى يتمكن من دخول قائمة خيارات المدرب زوران ماميتش في المباراة».