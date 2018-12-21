رئيس ريفر بليت يهنئ العين بالتأهل إلى نهائي المونديال

المصدر: العين - الإمارات اليوم

حرص رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، غانم مبارك الهاجري، على تهنئة رئيس نادي ريفر بليت الأرجنتيني ردلفو دونوفيريو بفوز فريقه بلقب كوبا ليبرتادوريس، وذلك قبل انطلاق مباراة «الزعيم العالمي» وريفر بليت، والتي شهدت فوزاً تاريخياً للعين الذي حسم المواجهة بركلات الترجيح، وبلغ النهائي العالمي على حساب بطل أميركا الجنوبية، كما رد رئيس ريفر التحية وهنأ العين بالتأهل إلى المونديال بعد المباراة.

وتبادل الهاجري وردلفو الهدايا التذكارية والشعارات الخاصة بالناديين، قبل بداية المواجهة، تعبيراً على العلاقة الطيبة بين الناديين. وكشف نادي العين أمس، أن الهاجري تحدث إلى رئيس ريفر بليت على هامش المباراة، وأنه قال له إنه يتمنى له ولفريقه التوفيق لكن بعد مواجهة العين، وأكد الهاجري أن: إصرار «الزعيم» ستصنع الفارق، خصوصاً أن اللون «البنفسجي» هو العنوان الأبرز للمواجهة دائماً، ما يعزز من طموحاتنا ويمنحنا الدافع لتحقيق أهدافنا. بدوره، أشاد رئيس ريفر بليت بمردود العين المشرف في المونديال خلال المواجهات التي خاضها، وأبى بعد نهاية المباراة إلا أن يرد التحية لرئيس شركة نادي العين لكرة القدم، وهنأه بمناسبة الفوز والتأهل التاريخي إلى نهائي مونديال الأندية.