16 نادياً تشارك في كأس الجوجيتسو السبت

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن استكمال الاستعدادات اللازمة لانطلاق الجولة الثانية من منافسات كأس رئيس الدولة للجوجيتسو، التي ستقام بعد غد السبت، في مجمع بينونة التعليمي بمدينة زايد في منطقة الظفرة.

وأشار الاتحاد إلى أن المنافسات المخصصة لمواطني الدولة ضمن الأندية المحلية ستقام على ثلاثة أبسطة، وتستضيف لاعبين من 16 نادياً على مستوى الدولة، ضمن ثلاث فئات، هي الناشئين والشباب والرجال، لمواصلة البناء على النتائج التي حققتها في الجولة الأولى وصولاً إلى الجولة الختامية التي ستقام في مارس المقبل.

وقال محمد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الامارات للجوجيتسو: «إن ما شهدناه في الجولة الأولى من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة دليل على تحقيق أهداف الاتحاد في تعزيز مكانة هذه الرياضة على مستوى الدولة، حيث أظهر لاعبو الأندية قدرات استثنائية في مسيرتهم نحو المنافسة وتحقيق الفوز».

وأضاف: «نتوقع أن نشهد في هذه الجولة تطورات قياسية ومنافسات قوية على جميع المستويات في سبيل تحقيق الحسم المبكر على اللقب الأغلى».