مواجهة مصيرية للوصل أمام بني ياس في كأس الخليج العربي

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

يخوض الوصل مباراة غاية في الأهمية، من أجل تأكيد تأهله للدور ربع نهائي من بطولة كأس الخليج العربي، عندما يحل ضيفاً على بني ياس، الساعة 7.30 مياء اليوم، على استاد الشامخة الجديدة، في الجولة السابعة والأخيرة من منافسات الدور الأول للمجموعة الأولى. فيما يستضيف دبا الفجيرة منافسه عجمان بنفس التوقيت، ويلتقي شباب الاهلي خارج أرضه مع كلباء الساعة 4.45 مساء.

ويتصدر المجموعة فريق الوحدة الذي تأهل برصيد 16 نقطة يليه شباب الاهلي برصيد 9 نقاط ثم بني ياس 8 نقاط والوصل 7 نقاط ودبا 6 نقاط وعجمان 4 نقاط، واخيرا كلباء بنقطة واحدة. علما أنه يتأهل أربع فرق الى الدور الثاني.

من جهته، أكد مدرب دبا الفجيرة، السوري محمد قويض، أنه يتطلع لتحقيق الفوز على ضيفه عجمان في آخرة المباريات، من أجل التأهل للدور ربع النهائي للبطولة، وقال في المؤتمر الصحافي، الذي انعقد أول من أمس: «حظوظنا باقية في كأس الخليج العربي، لذلك علينا تحقيق الفوز على عجمان، والذي بغيره سنودع البطولة، لذلك التعادل خارج الحسبان مثله مثل الخسارة».

وتابع: «علينا الاستفادة من اللعب على أرضنا وأمام جمهورنا، والفريق جاهز ومتكامل، وسينضم إليه ثلاثة من لاعبي الرديف».

كما أكد مدرب شباب الأهلي، الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، أنه لا يفكر في الدفع بلاعبي الصف الثاني في الفريق، أمام اتحاد كلباء، اليوم، مشيراً إلى أن شباب الأهلي يغيب عن صفوفه في الأساس 11 لاعباً، انضموا إلى المنتخبين الأول والأولمبي، لذلك الخيارات أمامه ليست كبيرة، حتى يختار من اللاعبين الموجودين.

وقال أروابارينا، في مؤتمر صحافي، إنه دوماً يعتمد في جميع المباريات على أفضل تشكيلة متاحة أمامه، مؤكداً أن شباب الأهلي يلعب من أجل تحقيق الفوز، وتحسين مركزه في لائحة ترتيب المجموعة الأولى، مشدداً في الوقت نفسه على أنه لا يفكر في هوية المنافس الذي سيواجهه في دور الثمانية، وأن شباب الأهلي مستعد لمواجهة أي فريق.