حتا يستضيف دبا الحصن في «قمة الهواة»

المصدر: محمد فاضل - دبي

يستضيف استاد حمدان بن راشد آل مكتوم بنادي حتا، عند الساعة السابعة والربع من مساء اليوم، قمة الجولة الخامسة لدوري الدرجة الأولى، التي ستجمع فريقي حتا ودبا الحصن، بينما سيلعب الساعة 4.50 مساءً مصفوت مع ضيفه العربي.

وتبرز إلى الواجهة مباراة حتا ودبا الحصن، كونها ستجمع اثنين من أقوى فرق الهواة، وأبرز المرشحين للصعود للعب في الموسم المقبل بدوري الخليج العربي.

ويبلغ رصيد حتا تسع نقاط بالمركز الثالث، مقابل نقطتين رصيد دبا الحصن بالمركز الثامن.

وتعتبر هذه المباراة من أهم مباريات الجولة، ويتوقع لها حضور فني عالٍ، بغض النظر عن مركزي الفريقين في ترتيب البطولة، حيث سبق للفريقين أن تصدرا ترتيب مجموعتيهما في الدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة، كما أن النقاط الثلاث تعتبر نقطة التحول لأيٍّ منهما بتعزيز حظوظ نيل إحدى بطاقتي التأهل. ويبحث المدرب الجديد لمصفوت، بدر طبيب الشحي، عن أول انتصار لفريقه بعد تسلمه تدريب الفريق خلفاً للسابق وليد عبيد، ويبلغ رصيد مصفوت نقطة واحدة، بينما لا يملك العربي أي رصيد.