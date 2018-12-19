الأولمبياد الخاص الإماراتي يوقع اتفاقية مع المركز الثقافي البريطاني

المصدر: إبراهيم الديب-أبوظبي

وقع الأولمبياد الخاص الإماراتي اتفاقية تعاون مع المركز الثقافي البريطاني، لتدريب كوادر المدارس الموحدة وطلابها من أصحاب الهمم، على ممارسة عدد من الرياضات.

وتأتي الاتفاقية في إطار السعي الدؤوب نحو دمج أصحاب الهمم وتخريج أجيال جديدة قادرة على الاندماج في المجتمع العادي والرياضي.

حضر التوقيع باتريك مودي سفير المملكة المتحدة لدى الدولة، ووقع عليها طلال الهاشمي المدير الوطني للأولمبياد الخاص وجيفين أندرسون مدير المركز الثفافي البريطاني في أبوظبي.

كما حضر الحدث محمد النعيمي وتالا الرمحي عضوا مجلس أمناء الأولمبياد الخاص.

وتنص الاتفاقية على تدريب الكوادر التدريسية وكذلك الطلاب من أصحاب الهمم على ممارسة الرياضة، وسوف تنطلق في مختلف أنحاء الدولة من خلال 25 مدرسة حكومية وخاصة.

وتحدث جيفين أندرسون مدير المركز الثقافي البريطاني عن الاتفاقية، مؤكداً أنها تأتي ضمن رسالة المركز الهادفة إلى دمج أصحاب الهمم في مختلف مجالات الحياة.

وقال : لدينا خبرات كبيرة في هذا المجال ونسعى لمساعدة الجميع، ووجه الشكر إلى العاصمة أبوظبي وقيادة الإمارات على الجهد الكبير المبذول في صالح دمج اصحاب الهمم في المجتمع.

وأكد أن بصمات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، واضحة للعالم أجمع، حيث أن سموه يعطي دائماً مثالاً رائعاً لخدمة أصحاب الهمم سواء بالدعم أو من خلال استضافة الأحداث الخاصة بهم.