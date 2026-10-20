2500 كتاب بلغة برايل في مكتبة محمد بن راشد

كشفت ضابط مكتبات في مكتبة محمد بن راشد، رقية الظنحاني، لـ«الإمارات اليوم»، عن توفير المكتبة أكثر من 2500 كتاب بلغة برايل باللغتين العربية والإنجليزية، ضمن خدماتها المخصصة للمكفوفين وضعاف البصر وأصحاب الهمم، وذلك على هامش مشاركتها في الدورة الثامنة من «إكسبو أصحاب الهمم الدولي».

وقالت رقية إن نسبة زوار المكتبة من أصحاب الهمم بلغت 70%، مشيرة إلى حرص المكتبة على قياس أعداد الزوار ونسب استفادتهم من الخدمات المقدمة لهم باستمرار، بما يسهم في تطوير هذه الخدمات وتلبية احتياجاتهم.

وأضافت أن المكتبة تضم تسع مكتبات تخصصية، تقدم إحداها خدمات مخصصة لأصحاب الهمم، فيما يمكنهم الاستفادة من مختلف أقسام المكتبة، بما فيها المكتبة العامة، ومكتبة الإمارات، ومكتبة الدوريات، ومكتبة الخرائط، ومركز المعلومات، وغيرها من الأقسام التي تلبي اهتماماتهم المتنوعة.

وأوضحت أن المكتبة توفر تقنيات خاصة للمكفوفين وضعاف البصر، إلى جانب ممرات ومرافق تسهّل وصول أصحاب الهمم إلى مختلف أقسامها، فضلاً عن توفير تسهيلات تراعي احتياجات فئات مختلفة، بما فيها الأشخاص ذوو التوحد والإعاقات الحركية، بما يضمن سهولة تنقلهم واستفادتهم من الخدمات والمرافق المتاحة.

وأشارت رقية إلى أن مكتبة الأطفال، التي تستهدف الفئة العمرية من 5 إلى 11 سنة، تضم أيضاً كتباً بلغة برايل، وتشهد إقبالاً خاصاً من المكفوفين وذوي الإعاقة البصرية، بما يتيح للأطفال الوصول إلى مصادر المعرفة والقراءة المناسبة لأعمارهم.

ولفتت إلى أن المكتبة استعرضت خلال مشاركتها في المعرض مبادرة «العالم يقرأ»، التي تتضمن توزيع كتب بلغة برايل على الزوار، بمن فيهم أصحاب الهمم، إلى جانب مبادرة «عالم بلغتك»، التي توفر كتباً بلغات مختلفة.

وأكدت رقية الظنحاني أن المكتبة تتابع أعداد المستفيدين من أصحاب الهمم ضمن خططها السنوية، مع اختلاف أعداد الزوار من عام إلى آخر، بما يدعم جهودها في تطوير الخدمات وتعزيز إتاحة المعرفة للجميع.