دائرة الأراضي والأملاك: 18 ألف مستفيد من «بروة» و24 ألف إجراء عقاري

كشفت مدير إدارة الشؤون الإدارية والمشتريات ورئيس فريق أصحاب الهمم في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، فاطمة سالم الشامسي، أن عدد المستفيدين من برنامج «بروة» بلغ 18 ألفاً من أصحاب الهمم وكبار المواطنين، فيما وصل إجمالي الإجراءات العقارية المنفذة لهم إلى 24 ألف إجراء، في إطار جهود الدائرة لتسهيل حصولهم على الخدمات العقارية وتعزيز جودة تجربتهم.

وقالت فاطمة الشامسي لـ«الإمارات اليوم»، على هامش الدورة الثامنة من معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي، الذي يُقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 19 إلى 20 أكتوبر الجاري، إن مشاركة الدائرة في المعرض تهدف إلى استعراض خدماتها ومبادراتها المخصصة لأصحاب الهمم وكبار المواطنين، وفي مقدمتها منصة «بروة»، التي أُطلقت في مايو 2025.

وأوضحت أن المنصة تضم سبع خدمات، من أبرزها «المرسال» و«الكيتوب» و«الكراني» و«الطارش»، التي تندرج ضمن حزمة الخدمات الموجهة إلى الفئات المستهدفة، بهدف تيسير إنجاز معاملاتهم العقارية وتوفير تجربة أكثر سهولة ومرونة.

وأضافت أن عدد الإجراءات العقارية المنفذة لأصحاب الهمم عبر مركز الاتصال بلغ 47 إجراءً، ضمن الخدمات التي تقدمها الدائرة لتسهيل وصولهم إلى خدماتها.

وأكدت أن الدائرة وضعت خطة مستقبلية شاملة لتطوير خدماتها، بما يلبي احتياجات أصحاب الهمم وكبار المواطنين، ويعزز سهولة حصولهم على الخدمات العقارية.

يُذكر أن برنامج «بروة» مبادرة أطلقتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع في دبي، لتقديم خدمات عقارية متكاملة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، بما يدعم استقلاليتهم، ويسهم في استدامة دخلهم العقاري، ويضمن حصولهم على خدمات تراعي احتياجاتهم. ويهدف البرنامج إلى توفير حلول عقارية بمعايير عالمية، وتعزيز الشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص، بما يدعم جودة حياة المستفيدين واستدامة أملاكهم.