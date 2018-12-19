الترجي «خامس» مونديال الأندية

المصدر: سيد مصطفى - العين

أحرز الترجي التونسي المركز الخامس في مونديال الأندية المقامة حالياً في أبوظبي على حساب غوادالاخار المكسيكي، بعد أن تفوق عليه بضربات الترجيح 6/‏‏5 في المباراة الترتيبية التي جرت بينهما أمس على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1/‏‏1، اذ تقدم غوادالاخار، بعد خمس دقائق عبر ضربة جزاء، سجلها ساندرفال، بعد استعانة حكم اللقاء النيوزيلاندي، مانكي كونجي، بتقنية الفيديو، التي أظهرت تعرض المهاجم المكسيكي، ساندا فال، للإعاقة من قبل المدافع سامح دربالي.

وبالسيناريو نفسه، تمكن الفريق التونسي من التعادل عبر لاعبه، يوسف بلايلي، بعد أن ضربت الكرة في يد خوسيه فارنتكين، داخل الصندوق، ولم يحتسبها حكم اللقاء ضربة جزاء إلا بعد أن استعان بـ«الفار» (38).

وجاء الشوط الأول أفضل على الصعيد الفني من جانب الفريقين، وظهرت رغبتهما في العديد من المناسبات لتهديد حارسَي المرمى، بيد أن النهاية لم يُكتب لها النجاح.

لكن الوضع تبدّل في الحصة الثانية، اذ شهدت المباراة توتراً واضحاً، خصوصاً من جانب فريق الترجي، الذي استقبل لاعبوه خمس بطاقات صفراء، وتلقى اثنتين حمراوين، ليُكمل الفريق العربي اللقاء بتسعة لاعبين.