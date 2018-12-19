المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

عزاء

يتقدّم القسم الرياضي في صحيفة «الإمارات اليوم» بخالص التعازي إلى الأمين العام المساعد لشؤون الرياضة، في الهيئة العامة للرياضة، عبدالمحسن فهد الدوسري، لوفاة شقيقته، سائلاً الله عزَّ وجلَّ أن يتغمد الفقيدة بالرحمة، ويلهم أهلها الصبر والسلوان.

جلسة

عقدت إدارة أحد الأندية بدوري الخليج العربي، جلسة مع لاعبي الفريق والجهاز الفني والاداري، إذ قدمت لهم الشكر والتقدير على الجهود الكبيرة التي بذلوها في الدور الأول للدوري، ومطالبة اللاعبين بأهمية الاستمرار على النهج ذاته في الدور الثاني.

سانتوس

ذكرت صحيفة «لانسي» البرازيلية أن نادي بوتافوغو اقترب من التعاقد مع اللاعب البرازيلي ألين سانتوس الذي كان قد انضم إلى اتحاد كلباء في بداية الموسم الجاري، ولكن لم يتم تسجيله في قائمة «النمور» قبل غلق باب القيد.