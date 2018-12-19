نجوم الريال بمعنويات عالية في أبوظبي

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

شارك 25 لاعباً في تدريب فريق ريال مدريد الإسباني، بطل أوروبا وحامل لقب كأس العالم للأندية، أمس، على استاد مدينة زايد الرياضية، استعداداً لمواجهة فريق كاشيما إنتلرز الياباني بطل آسيا، اليوم، في الدور قبل النهائي لمونديال الأندية.

وأدى 24 لاعباً مراناً جماعياً، وظهروا بمعنويات مرتفعة، فيما أدى اللاعب ماريانو تدريباً منفرداً تحت إشراف مدرب اللياقة البدنية بعد شعوره بآلام في قدمه.

وسمحت اللجنة المنظمة للبطولة، وفقاً لتعليمات «فيفا»، بحضور وسائل الإعلام التدريب الأخير لمدة 15 دقيقة، فيما لم تسمح للجماهير بحضور التدريب، تنفيذاً لرغبة فريق ريال مدريد.

وجاء المران خفيفاً تحت قيادة المدير الفني سانتياغو سولاري، واشتمل على تدريبات الإحماء ولعب الكرة من لمسة واحدة، واختتم بتقسيمة مصغرة في منتصف الملعب، من أجل اختيار التشكيل الأساسي الذي سيبدأ به المباراة، مع وضع اللمسات الأخيرة لخطة اللعب.