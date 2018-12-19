درّاج النصر الكسندر بطل سباق الحمرية لفئة الشباب

المصدر: محمد أبوإسماعيل - الشارقة

فاز درّاج النصر الكسندر بالمركز الأول في سباق الفردي العام لفئة الشباب بمنطقة الحمرية، الذي نظمه اتحاد الدراجات، لمسافة 45 كلم، بمشاركة 45 دراجاً يمثلون 11 نادياً.

وقطع الكسندر مسافة السباق بزمن ساعة و10 دقائق و35 ثانية، بمعدل سرعة بلغ 38 كلم في الساعة، بينما حل راشد المنصوري من نادي التعاون في المركز الثاني بزمن ساعة و14 دقيقة و43 ثانية، وجاء درّاج النصر عمر سليم عبدالواحد من نادي النصر أيضاً في المركز الثالث.

وعقب نهاية السباق قام المدير المالي للاتحاد، عبدالكريم الزرعوني، بتتويج الفائزين في السباق.