بني ياس والظفرة يستعيدان الانتصارات في دوري السلة

المصدر: جوني جبور - دبي

استعاد فريقا بني ياس والظفرة لغة الانتصارات في دوري رجال كرة السلة، بعد أن حقق السماوي انتصاره الأول منذ أواخر الشهر الماضي بفوزه على ضيفه الوحدة «79-74»، مقابل تسجيل الظفرة للفوز الأول منذ مطلع الشهر الجاري بتخطي عقبة مضيفه العين «74-69»، وذلك في المباريات التي أقيمت أول من أمس لحساب ختام الجولة الثامنة وقبل الأخيرة من ذهاب الدور التمهيدي، التي شهدت أيضاً تسجيل الوصل لانتصارٍ عريض على صاحب الضيافة الجزيرة بواقع «90-68».

واحتفظ شباب الأهلي والنصر بصدارة الترتيب العام برصيد 16 نقطة، وحل الشارقة ثالثاً على حساب الوصل، بفارق الأهداف، بعد تعادلهما برصيد 14 نقطة.