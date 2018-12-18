مباشر.. مباراة العين وريفر بليت الأرجنتيني

المصدر: العين-الامارات اليوم

تبث "الامارات اليوم" تغطية مباشرة مدعمة بالفيديو والصور لاحداث مباراة العين مع ريفر بليت الأرجنتيني ضمن نصف نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم على استاد هزاع بن زايد في مباراة يطمح فيها «الزعيم» إلى تجاوز عملاق القارة الأميركية الجنوبية لحجز موعد في المباراة النهائية.



تقدم العين أولا في وقت مبكر في الدقيقة الثالثة بهدف سجله السويدي ماركوس بيرغ.

ورد ريفر بليت بهدفين في خمس دقائق في الدقيقتين 11 و16 سجلهما المهاجم رافائيل سانتوس بوري.

العين أحرز هدف التعادل في الدقيقة 51 عن طريق اللاعب البرازيلي كايو

ريفير بليت يضيع ركلة جزاء في الدقيقة 69

21383 متفرج عدد الحضور الجماهيري لمباراة العين وريفير بليت الارجنتيني في نصف نهائي

التعادل الإيجابي 2-2 يسيطر على اللقاء في الوقت الإضافي

نهاية الشوط الإضافي الأول بالتعادل الإيجابي 2-2

العين يجري تبديله الثالث والأخير بإشراك يحي نادر بديلاً لدومبيا في الدقيقة 107

العين يواصل تقديم اداء رائع في الشوط الإضافي الثاني ودفاع منظم وسط ضغط من لاعبي الفريق الأرجنتيني العاجز أمام الدفاع الزعيم

لاعب العين محمد أحمد يضيع هدف مؤكد لفريقه في الدقيقة 117 وهو على بعد خطوتين من المرمى بعد تصدي رائع من حارس ريفير بليت

نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 2-2 واتجاه المباراة إلى ركلات الجزاء الترجيحية

الزعيم يفوز على ريفير بليت الأرجنتيني بطل أمريكا الجنوبية من نصف نهائي كأس العالم للأندية بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5-4 ليصعد إلى نهائي المونديال